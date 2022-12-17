Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 09:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cazibe Merkezleri teşvikleri 2 yıl daha uzatıldı
Cazibe Merkezleri Programı kapsamında desteklenecek yatırımlar için başvuru süresi 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı.
"Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair" Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, program kapsamında bu yıl sonunda bitecek olan başvuru süresi 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı.
Etiketler: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Resmi Gazete
Son Haberler
- 10:51
- 10:38
- 10:35
- 10:55
- 10:31
Sıradaki Haber
Kur korumalı mevduat hesaplarında süre uzatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz