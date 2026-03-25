Ebeveyn Akademisi dil ve konuşma terapisi konusunu uzman bakış açısıyla ele alıyor

TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi, çocuk gelişiminin en temel taşlarından biri olan iletişim becerilerini uzman bir perspektifle gündeme taşıyor.

Dil ve Konuşma Terapisti Ayşe Nezihe Kılınç, çocukların sosyal ve akademik başarısını doğrudan etkileyen gelişimsel süreçleri detaylı bir şekilde açıklıyor. Yaygın yanlış inanışların düzeltildiği çalışmada, ailelerin çocuklarını gözlemlerken dikkat etmesi gereken kırmızı çizgiler ve profesyonel destek birimlerine ulaşma yolları okuyuculara kapsamlı bir şekilde sunuluyor.

Dil ve konuşma bozukluklarında tanı ve erken müdahale

Çocuklarda görülen dil ve konuşma bozuklukları, sadece sesleri doğru çıkaramama durumu değil; anlamlandırma ve ifade etme süreçlerini de kapsayan geniş bir yelpazedir. TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi; konuşma bozuklukları, dil ve konuşma terapisi konularında en çok merak edilen soruları Uzman Ayşe Nezihe Kılınç’a sorarak detaylı bir içerik hazırladı.

Dil ve Konuşma Terapisti Uzman Ayşe Nezihe Kılınç, konuşma bozukluklarının erken tespit edilmesinin çocuğun gelecekteki akademik ve sosyal adaptasyonu için hayati önem taşıdığını vurguluyor. Tanı sürecinin genellikle bir çocuk psikiyatristi değerlendirmesiyle başladığını belirten Kılınç, profesyonel bir yönlendirme ile sürecin sağlıklı işlediğini ifade ediyor. Müdahalede geç kalınması, yanlış telaffuzların kalıcı alışkanlıklara dönüşmesine ve terapi süresinin uzamasına neden olabiliyor.

Bütüncül bir yaklaşım olarak dil ve konuşma terapisi

Dil ve konuşma terapisi, her çocuğun ihtiyacına özel olarak hazırlanan bireysel bir müdahale planını kapsar. Terapist Kılınç, bu sürecin sadece klinik ortamıyla sınırlı kalmaması gerektiğini, başarının anahtarının aile katılımı olduğunu belirtiyor. Ailelerin evde uygulayacağı günlük 15-20 dakikalık düzenli egzersizler, terapinin verimliliğini artırıyor.

Kekemelikten yutma bozukluklarına, gecikmiş konuşmadan sosyal iletişim sorunlarına kadar pek çok alanda uygulanan bu yöntemler, multidisipliner bir çalışma prensibiyle yürütülerek çocuğun iletişim becerilerini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Ekranın konuşma bozukluğuna etkisi

Günümüzde çocuklarda rastlanan konuşma bozukluğu vakalarının artışında, özellikle pandemi sonrası dönemde yoğunlaşan "uyaran eksikliği" ve aşırı ekran maruziyeti dikkat çekiyor. Ayşe Nezihe Kılınç, 3 yaş öncesinde sıfır ekran kullanımını önerirken, dijital araçların yüz yüze terapinin yerini tutamayacağını vurguluyor.

Klasik materyallerin çocuğun daha fazla duyusuna hitap etmesi, gelişimi hızlandıran bir unsurdur. Ayrıca, toplumda yaygın olan "erkek çocuk geç konuşur" gibi yanlış algıların uzman desteğini geciktirmemesi gerektiği, her çocuğun gelişimsel basamaklarının titizlikle takip edilmesinin şart olduğu hatırlatılıyor.

Dil ve konuşma terapisi sürecinde ailelerin rolü

