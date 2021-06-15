Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 10:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ücretli çalışan sayısı yüzde 17,1 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 artarak 13 milyon 443 bin 707 oldu.
Alt detaylara bakıldığında, nisanda ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 16, inşaat sektöründe yüzde 45,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 13 arttı.
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı.
Son Haberler
- 10:56
- 10:57
- 10:41
- 10:35
- 10:46
Sıradaki Haber
Almanya'dan Türkiye'ye rezervasyonlar arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz