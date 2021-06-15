Alt detaylara bakıldığında, nisanda ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 16, inşaat sektöründe yüzde 45,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 13 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı.