Vaka sayılarındaki düşüşlerle birlikte ülkeler de seyahat kısıtlamalarını gözden geçirmeye başladı.

Almanya, 6 Haziran'da Türkiye'yi yüksek riskli kategoriden riskli kategoriye indirdi. İkinci hamle ise geçtiğimiz günlerde geldi.

Seyahat kısıtlamaları gevşetiliyor

Almanya, 1 Temmuz'dan itibaren haftalık 100 binde görülen vaka sayısının 200'ün altında olan bölgelere seyahat yasağını kaldıracağını açıkladı. Bu ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

2 doz aşı olanlar, hastalığı atlatanlar ve PCR testi sonucu negatif olanların Almanya'ya dönüşlerinde karantinaya alınmaması planlanıyor. Bu haberle birlikte rezervasyon taleplerinde de artış yaşandı.

"Ciddi rezervasyon talepleri almaya başladık"

Rezervasyonlara ilişkin bilgi veren TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk, "Satışlar ciddi bir ivme kazandı. Özellikle Temmuz, Ağustos, Eylül aylarına yönelik ciddi rezervasyon talepleri almaya başladık. Haliyle Nisan'da, Mayıs'ta neredeyse sıfırlanan rezervasyon talepleri bugün bazı günlerde yüzde yüz artışlarla seyrediyor" dedi.

Aşı pasaportu



Turizmciler aşı pasaportu uygulamasıyla da turist sayısının artacağı görüşünde.

"İnsanların daha kolay seyahat etmesini sağlayacak bir argüman olarak ortaya çıkacak bu aşı pasaportu dolayısıyla daha umutluyuz, beklentilerimiz yüksek."



Almanya'nın attığı bu adımın ardından turizmciler gözünü Rusya pazarına çevirdi. Rusya'dan da benzer adımlar bekleniyor.

Haber: Selahattin Fidan

Kamera: Erdinç Kızılgedik