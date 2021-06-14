Ağaçlar altın sarısı rengini aldı. Kayısı bahçelerinde tatlı bir telaş başladı.

Kayısı denince akla Malatya gelse de Iğdır kayısısı da sulu yapısı, kendine has aroması ve lezzetiyle geniş bir alanda üretiliyor.

Yılda 40 bin ton kayısı üretiliyor

Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Şimşek, "Şalak" diye tabir edilen Iğdır kayısısının, Aras havzası boyunca Iğdır merkez, Tuzluca ve Kars'ın Kağızman ilçesini içerisine alan bölgede çok önemli bir üretim alanı olarak yer aldığını söyledi.

Yaklaşık 300 bin ağaçtan yılda 40 bin ton kayısı elde ediliyor.

Kentin önemli ihracat ürünlerinden olan meyve, komşu ülkelerden rağbet görüyor.

Ekonomiye yıllık 240 milyon katkı sağlıyor

Kayısı, Rusya, Azerbaycan, Ukrayna'ya ihraç ediliyor.

Kayısının kilosu kalitesine göre 6 ile 9 lira arasında alıcı buluyor.

Kent ekonomisine ise yıllık 240 milyon lira katkı sağlıyor.