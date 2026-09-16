Meksika Senatosu, 139 ABD askerinin eğitim amacıyla ülkeye girişine izin verdi

El Pais gazetesinin haberine göre, Sheinbaum'un talebi üzerine yapılan başvuru Senatoda 75 oyla kabul edildi.

Bu kapsamda, 139 ABD askerinin 20-30 Eylül'de Meksika'nın Chihuahua eyaletindeki Santa Gertrudis Askeri Üssü'nde eğitim faaliyetlerine katılması planlanıyor.

ABD Hava Kuvvetlerine ait uçakla Meksika'ya gidecek askerlerin, silahlarını da beraberlerinde taşımasına izin verildi.

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ajanlarının Chihuahua'daki varlığı konusunda yaşanan siyasi ve diplomatik tartışmaların ardından ABD askerlerinin ülkeye gönderilmesi, Meksika-ABD ilişkilerinde güvenlik işbirliği ve müdahale endişelerinin birlikte gündemde olduğu bir döneme denk geliyor.