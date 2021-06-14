Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 14:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yağmura rağmen saygı duruşuna geçtiler
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 ilkokul öğrencisi, yağmura rağmen okul bahçesinde saygı duruşuna geçerek İstiklal Marşı okudu.
Ulugazi İlkokulu'na gelen 2 öğrenci, İstiklal Marşı'nın çalmasıyla okul bahçesindeki Atatürk Büstü'nün önünde saygı duruşuna geçti.
Öğrencilerin, yağmura aldırış etmeden İstiklal Marşı'nı okuması, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Daha sonra sosyal medyada paylaşılan görüntü, kısa zamanda pek çok beğeni topladı.
Etiketler: İstiklal Marşı
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