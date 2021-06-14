Ankara'nın Haymana ilçesinde satışa çıkarılması mümkün olmayan devletin mera arazilerinin bazı kamu görevlilerince vasıfları değiştirilerek satıldığı tespit edildi.

Çalışma başlatan polis ekipleri, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 30 şüpheliyi takibe aldı. Kamu görevlisi 2 kişinin, köylerde arazi almak isteyen kişilerden 2 bin 500 lira rüşvet alarak, satışı mümkün olmayan mera arazilerinin niteliğini değiştirip, hazine arazisine çevirdikleri ve tapu kadastro sisteminde proje değişikliği yaptıkları belirlendi.

Bu şekilde mera arazilerinin satışını gerçekleştirdiği belirlenen 30 şüpheli, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

7 kamu görevlisi ve 3 muhtar gözaltında

Rüşvet aldıkları kişilere sahte dekont veren şüphelilerin, bu yöntemle kamuya ait birçok merayı sattığı saptandı. Bazı köy muhtarlarının da kendilerine arazi aldığı ya da başkalarına arazi alınmasında aracı olduğu belirlendi.

Mera arazisi olarak bildikleri yerlere ev yapıldığını ve arazilerin bahçeye dönüştürüldüğünü gören köylülerin durumdan rahatsız olarak polise ihbarda bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında, 7 kamu görevlisi ve 3 köy muhtarı da bulunuyor. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.