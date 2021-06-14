Evlatlarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 651 gündür Diyarbakır il başkanlığı önünde eylem yapıyor.

Evlat nöbetindeki aileleri, Almanya'da 92 haftadır oturma eylemi yapan anne Maide Türemiş ziyaret etti.

Berlin'de kızı Nilüfer için tek başına evlat nöbeti tutan anne, Diyarbakır'daki anne ve babalarla birlikte basın açıklaması yaptı.

Diyarbakır Anneleri'nin evlat nöbetine bugüne kadar 227 aile katıldı, 25 aile evladına kavuştu.

Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan anne Maide Türemiş de evladına kavuşana kadar eylemini sürdürmekte kararlı.