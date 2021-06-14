Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 12:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bitlis'te 1 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı, Bitlis kırsalında hava destekli operasyonda 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eren-11 operasyonları kapsamında, Bitlis'in merkez ilçesi Aşağıbalcılar köyü kırsalında, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince J-İHA, J-SİHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğiyle operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/YPG PKK/KCK
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