Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 12:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çanakkale’de 198 metreküp müsilaj toplandı
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale Boğazı’nda 8 Haziran'da başlayan temizleme çalışmaları, sürüyor. Bölgede 198 metreküp müsilaj toplandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Marmara hepimizin' sloganıyla başlatılan müsilaj temizliği, Çanakkale’de Yat Limanı içinde devam etti.
Boğazda yoğun olarak görülen müsilaj, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince hortum bağlı su motoruyla çekilerek, tanklara dolduruluyor.
[Fotoğraf: DHA]
Tanklarda biriken müsilaj, belediyeye ait vidanjörle çekilip, bertaraf edilmek üzere götürülüyor.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bekir Çelen, Çanakkale'de bugüne kadar toplam 198 metreküp müsilaj toplandığını açıkladı.
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