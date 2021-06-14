Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 11:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Arızalı otomobili ters çektiler
Bursa’da, bagaj kısmından iple bağlanan otomobil, bir başka otomobil tarafından ters şekilde çekildi. Yalpalayan otomobilin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda, aracı arızalanan sürücü bir arkadaşından yardım istedi.
Bunun üzerine, arızalanan araç, bagaj kısmından halatla bağlanarak, ters şekilde çekildi.
Otomobilin ters şekilde yalpalayarak ilerlediğini görenler, cep telefonlarına sarıldılar.
O anlar, sosyal medyada paylaşıldı.
Tehlikeli yolculuğu izleyenler tepki gösterdiler.
Etiketler: Bursa
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