Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 11:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şüpheli araçtan Roma ve Bizans dönemlerine ait 100 sikke çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tarihi eser operasyonu düzenlendi. Şüpheli araçtan 100 sikke ele geçirildi, iki şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Eskihisar Feribot İskelesi girişinde bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen Roma ve Bizans dönemlerine ait 100 gümüş ve bronz sikke bulundu.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Tarihi Eser
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