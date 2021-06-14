Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 12:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul TEM Otoyolu'nda araç yangını
İstanbul Esenyurt TEM Otoyolu'nda kamyonet alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, kamyonette hasar oluştu.
TEM Otoyolu, Esenyurt mevkii Edirne istikametinde giden kamyonetin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanı gören sürücü aracı durdurarak indi.
Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Trafikte yoğunluk oluştu
Kamyonetteki yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle otoyolun Edirne yönünde trafik yoğunluğu oluştu.
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