Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 12:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir'de karaya vuran yunus öldü
İzmir'in Selçuk ilçesindeki Pamucak sahiline vuran yunus, kamu kurumları ve doğaseverlerin çabasına rağmen kurtarılamadı.
İzmir'in Selçuk ilçesindeki Pamucak sahiline vuran çizgili yunusu kurtarmak için hayvanseverler ve görevliler seferber oldu.
Sahil Güvenlik, yunusu açık denize taşıdı. Tam kurtuldu derken, ertesi gün aynı sahilde ölüsü bulundu.
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, yaptığı açıklamada, "Yunus, denize doğru itilmişti. Fakat sonra tekrar geliyordu. Yunusta bir sıkıntı olduğu belliydi. Dün akşam tekrar geldi. Bugün sabah da tekrar geldiğimizde ne yazık ki sahilde ölü olarak bulduk" dedi.
Sahile vuran dişi çizgili yunusun hamile olduğu anlaşıldı. Herhangi bir darp izine rastlanmayan yunusun ölüm sebebi araştırılıyor.
Etiketler: Ege Denizi
Son Haberler
- 14:11
- 14:03
- 13:53
- 13:57
- 14:04
Sıradaki Haber
İstanbul TEM Otoyolu'nda araç yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz