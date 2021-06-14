İzmir'in Selçuk ilçesindeki Pamucak sahiline vuran çizgili yunusu kurtarmak için hayvanseverler ve görevliler seferber oldu.

Sahil Güvenlik, yunusu açık denize taşıdı. Tam kurtuldu derken, ertesi gün aynı sahilde ölüsü bulundu.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, yaptığı açıklamada, "Yunus, denize doğru itilmişti. Fakat sonra tekrar geliyordu. Yunusta bir sıkıntı olduğu belliydi. Dün akşam tekrar geldi. Bugün sabah da tekrar geldiğimizde ne yazık ki sahilde ölü olarak bulduk" dedi.

Sahile vuran dişi çizgili yunusun hamile olduğu anlaşıldı. Herhangi bir darp izine rastlanmayan yunusun ölüm sebebi araştırılıyor.