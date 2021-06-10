Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Berlin'de, 92 hafta önce başlattığı evlat nöbetini, terör örgütünün her türlü baskısına rağmen tek başına sürdüren, evlatları PKK/KCK tarafından kaçırılan ailelerin sesi olan Maide Töremiş Aktaş hanımefendi misafirimizdi." ifadelerini kullandı

Almanya Berlin’de, 92 hafta önce başlattığı evlat nöbetini, terör örgütünün her türlü baskısına rağmen tek başına sürdüren; evlatları PKK/KCK tarafından kaçırılan ailelerin sesi olan Maide Töremiş Aktaş Hanımefendi misafirimizdi pic.twitter.com/JXgnufl2Pf — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 10, 2021

Bakan Soylu, paylaşımında ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verdi.