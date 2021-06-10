Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 20:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kızı PKK tarafından kaçırılan Aktaş'tan, Bakan Soylu'ya ziyaret
Almanya'da, terör örgütü PKK tarafından kızı kaçırılan Maide Töremiş Aktaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Berlin'de, 92 hafta önce başlattığı evlat nöbetini, terör örgütünün her türlü baskısına rağmen tek başına sürdüren, evlatları PKK/KCK tarafından kaçırılan ailelerin sesi olan Maide Töremiş Aktaş hanımefendi misafirimizdi." ifadelerini kullandı
Almanya Berlin’de, 92 hafta önce başlattığı evlat nöbetini, terör örgütünün her türlü baskısına rağmen tek başına sürdüren; evlatları PKK/KCK tarafından kaçırılan ailelerin sesi olan Maide Töremiş Aktaş Hanımefendi misafirimizdi pic.twitter.com/JXgnufl2Pf— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 10, 2021
Bakan Soylu, paylaşımında ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verdi.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/KCK
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