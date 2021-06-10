Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 10 kamyon sahte oto yedek parçası ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da piyasaya sürülmeye hazır 85 bin adet sahte oto yedek parçası ele geçirildi. Kamyonlara yüklenen parçalar imha edilecek.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultanbeyli'deki iki ayrı adrese, araçlarda kullanılan yedek parçaların sahte olarak üretildiği bilgisi üzerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Turgut Reis Mahallesi'ndeki bir iş hanı ile Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki bir depoya düzenlenen operasyonda hava, yağ ve mazot filtresiyle, buji ve balata ele geçirildi.
Ele geçirilen parçalar imha edilmek üzere 10 kamyona yüklendi.
Soruşturma sürüyor.
Etiketler: İstanbul Kaçakçılık Otomotiv
Son Haberler
- 18:55
- 18:57
- 18:55
- 18:31
- 18:13
Sıradaki Haber
Muharrem İnce'den CHP'ye: İktidar olsanız milleti perişan edersiniz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz