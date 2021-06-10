İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultanbeyli'deki iki ayrı adrese, araçlarda kullanılan yedek parçaların sahte olarak üretildiği bilgisi üzerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Turgut Reis Mahallesi'ndeki bir iş hanı ile Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki bir depoya düzenlenen operasyonda hava, yağ ve mazot filtresiyle, buji ve balata ele geçirildi.

Ele geçirilen parçalar imha edilmek üzere 10 kamyona yüklendi.

Soruşturma sürüyor.