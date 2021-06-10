Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin MYK toplantısının ardından konuştu. CHP yönetimini eleştiren İnce, "Halkın gerçeklerinden uzaklar. Genel merkezin baskısı ile susturulmuş bir muhalefet basını var." dedi.

İnce, konuşmasında şunları kaydetti;

Siz iktidar olsanız, bu milleti perişan edersiniz, anasını ağlatırsınız. CHP'li belediyelerden para almamakla, genel merkezden para almamakla susturulmuş bir muhalefet basını var. Memleket Partisi'ni gösterirsen sana para vermeyiz. CHP'den istifa edip parti kurarsan Halk Tv'de, KRT'de, TELE1'de haber olamazsın. Bunların derdi gazetecilik değil, bunlar tüccar olmuş halkla ilişkiler uzmanı olmuş.