Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 17:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muharrem İnce'den CHP'ye: İktidar olsanız milleti perişan edersiniz
[Fotoğraf: AA]
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'yi eleştirdi. CHP'nin baskısı ile bazı medya organlarının kendisine yer vermediğini söyledi. "Siz iktidar olsanız bu milleti perişan edersiniz" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin MYK toplantısının ardından konuştu. CHP yönetimini eleştiren İnce, "Halkın gerçeklerinden uzaklar. Genel merkezin baskısı ile susturulmuş bir muhalefet basını var." dedi.
İnce, konuşmasında şunları kaydetti;
Siz iktidar olsanız, bu milleti perişan edersiniz, anasını ağlatırsınız. CHP'li belediyelerden para almamakla, genel merkezden para almamakla susturulmuş bir muhalefet basını var. Memleket Partisi'ni gösterirsen sana para vermeyiz. CHP'den istifa edip parti kurarsan Halk Tv'de, KRT'de, TELE1'de haber olamazsın. Bunların derdi gazetecilik değil, bunlar tüccar olmuş halkla ilişkiler uzmanı olmuş.
Etiketler: CHP Muharrem İnce
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