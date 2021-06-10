Yangın inşaat halindeki binanın çatısında başladı. Sonra binanın diğer kısımlarına doğru ilerledi.

Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 2 itfaiye eri söndürme çalışmaları esnasında dumandan etkilendi.

Yangının çatıda kullanılan izolasyon malzemesinden çıktığı tahmin ediliyor.

Yangın kontrol altına alındı. 20 bin metrekare inşaat alanına sahip binanın 2022 yılında hizmete girmesi planlanıyor.