Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 19:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çanakkale’de yeni emniyet binasının inşaatında yangın
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünün inşaat halindeki binasında yangın çıktı. 2 itfaiye erinin etkilendiği yangın kontrol altına alındı.
Yangın inşaat halindeki binanın çatısında başladı. Sonra binanın diğer kısımlarına doğru ilerledi.
Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 2 itfaiye eri söndürme çalışmaları esnasında dumandan etkilendi.
Yangının çatıda kullanılan izolasyon malzemesinden çıktığı tahmin ediliyor.
Yangın kontrol altına alındı. 20 bin metrekare inşaat alanına sahip binanın 2022 yılında hizmete girmesi planlanıyor.
Etiketler: Yangın
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