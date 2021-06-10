Ankara ve çevresinde önümüzdeki 3 saat süresince sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.