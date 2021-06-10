Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da kuvvetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara ve çevresi için yerel olarak kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.
Ankara ve çevresinde önümüzdeki 3 saat süresince sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Hava Durumu Sağanak
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