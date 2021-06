Mimarisi, altyapısı, teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyiminin yanı sıra Türkiye'nin müşteri odaklı havalimanları arasında lider konumda bulunan İstanbul Havalimanı, yolcularına sağladığı ayrıcalıklı hizmetlerle ödüller kazanmaya devam ediyor.

Sağlıktan finansa, teknolojiden sigortaya kadar pek çok sektörden Türkiye'nin önde gelen markalarının katıldığı "CX Awards Turkey-Müşteri Deneyimi Ödülleri 2021", Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen firmalarında görev alan müşteri deneyimi yöneticilerinin değerlendirmeleri sonrasında sahiplerini buldu.

İstanbul Havalimanı'na 3 altın, 1 bronz ödül

Uluslararası arenada 2008'den bu yana müşteri deneyimi yarışmaları düzenleyen Awards Internationel'ın Türkiye'de ilk kez düzenlediği Müşteri Deneyimi Ödülleri 2021'de İstanbul Havalimanı, finalde yarıştığı 30 şirket ve 80 proje arasından 3 altın, bir de bronz ödül almaya hak kazandı.

"Müşteri Odaklılık / Best Customer Centiricity" kategorisinde "misafir odaklı strateji", "En İyi Çeşitlilik ve Kapsayıcı Müşteri Deneyimi / Best Diverse and Inclusive Customer Experience" kategorisinde "İGA Yanımda çatısı altında tüm erişilebilirlik imkanları ve farkındalık çalışmaları", "Müşteri Deneyiminde Teknolojinin En İyi Kullanımı / Best Use of Technology (AI/VR/AR/ Speech Analytics/Text Analytics)" kategorisinde "sesli adımlar ve erişilebilir rota ile görme engelli yolculara sunulan çözümler" anlatılırken, bu üç kategoride de Altın Ödül'ün sahibi İstanbul Havalimanı oldu.

"Müşterinin En İyi Sesi / Best Voice Of Customer" kategorisinde ise İstanbul Havalimanı'nda yolcuların sesini dinleyerek sunulan çözümler Bronz Ödül'e layık görüldü.