Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 14:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, İHA
Hararet yapan otomobilin su kazanı patladı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hararet yapan otomobilin su kazanı, tamir için götürüldüğü tamircide patladı. Ustanın araçtan fışkıran sıcak sudan kaçmaya çalıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşandı. Aracında sorun yaşayan bir sürücü, oto sanayiye gitti.
Tamirciye bırakılan araca, usta müdahale etmek istedi. Kaputu açar açmaz su kazanı patladı.
Su kazanından fışkıran sıcak su, tamircinin üzerine geldi.
Usta kendini korumak istedi ama başaramadı.
Elinde birinci derece yanık oluşan usta, hastanede tedavi edildi.
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