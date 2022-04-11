Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,8 artarak 22,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu değerle tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracatına ulaşıldı. İhracat bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 20,8 artışla 60,3 milyar dolara taşındı. Yıllıklandırılmış ihracat değeri ise 235,6 milyar dolara çıktı.

Geçen yılın mart ayında 868 milyon doları aşkın ihracat yapan tekstil ve ham maddeleri sektörü, bu yılın aynı döneminde yüzde 9,7 artışla 953 milyon dolarlık ihracata ulaştı.

Tekstil ve ham maddeleri sektörü, Ocak-Mart 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 artışla 2 milyar 650 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylece sektör, ilk çeyrekte tüm zamanların en yüksek ihracatını yaptı.

Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 346 milyon dolarlık bölümü İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 172 milyon dolarla Gaziantep ve 114 milyon dolarla Bursa takip etti.

Sektör martta en fazla dış satımı İtalya'ya yaptı

Tekstil ve ham maddeleri sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 106 milyon dolarla İtalya oldu. İtalya'yı, 53 milyon dolarla ABD ve 51 milyon dolarla İspanya izledi.

Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 425 milyon dolarla AB ülkeleri birinci, 146 milyon dolarla Afrika ülkeleri ikinci, 73 milyon dolarla Orta Doğu ülkeleri üçüncü sırada yer aldı.

Martta 167 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren tekstil ve ham maddeleri sektörü, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından da yüzde 4,2 pay aldı.