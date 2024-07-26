Parçalı Bulutlu 24.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 26.07.2024 17:01

Türkiye'nin takdir ettiği kuru temizlemeciye "Ahi Esnaf Beratı" verildi

Ankara'da, uyguladığı fiyatlarla Türkiye'nin takdirini toplayan kuru temizlemeci İlhami Altun'a Ticaret Bakanlığı tarafından "Ahi Esnaf Beratı" verildi.Kuru temizlemeci Altun, uyguladığı fiyatlarla Türkiye'nin takdirini topladı

Ankara Çankaya'da kuru temizleme dükkanı işleten İlhami Altun, enflasyonla mücadeleye destek olmak amacıyla müşterilerine, meslek odası tarafından belirlenen fiyatın altında hizmet sunmaya başladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, örnek esnafı kutlayarak, bazı esnafların fiyatları düşük tuttuğunu, rakiplerin onlardan şikayet ettiğini veya tehdit ettiğini belirterek, fiyatları düşük tutan esnafın alnından öptüğünü söyledi.

Bolat, benzer davranışların çoğalması gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin takdir ettiği kuru temizlemeciye "Ahi Esnaf Beratı" verildi

"Vermiş olduğunuz indirimli satışlar bizim için gurur verici"

İlhami Altun'u ziyaret eden Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, kendisine "Ahi Esnaf Beratı"nı verdi.

Gürcan, "Sizin özellikle bir ahi kültüründen gelen bir esnaf olarak bu şekilde vatandaşımıza enflasyonla mücadele kapsamında vermiş olduğunuz indirimli satışlar bizim için gurur verici." dedi.

"Ben fiyata devam ediyorum"

Kendisine verilen destekten oldukça memnun olduğunu ifade eden Altun, "Halk arkamda, devlet arkamda. Ben fiyata devam ediyorum, güzel hizmet kaliteli hizmet halkıma sunmak istiyorum, sunmaya da devam ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum arkamda oldular, beni çok gururlandırdılar. Yani böyle bir ahilik belgesini almak da bana nasip olduğundan dolayı çok çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Haber: Ahmet Öztürk

Kamera: Ömer Çıttır

ETİKETLER
Ankara Ömer Bolat Ticaret Bakanlığı
Sıradaki Haber
Avrupa Birliği, 7 üye ülkeye yönelik bütçe disiplin süreci başlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:20
UNRWA: Gazze'de 7 Ekim'in ardından BM bayrağı altında 560'tan fazla kişi öldürüldü
18:07
'Asos sahilinde Sahil Güvenlik ile mülteciler arasında çatışma çıktığı' iddialarına yalanlama
17:44
Bakan Şimşek: Kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek büyüme potansiyelimizi artıracağız
17:33
Selçuk Bayraktar: Filistin halkı direnerek vazifesini yerine getiriyor
17:27
MSB'den İsrail'in TRT ekibine saldırısına tepki
17:07
Avrupa Birliği, 7 üye ülkeye yönelik bütçe disiplin süreci başlattı
Antalya'da sağanak ve fırtına hasara yol açtı
Antalya'da sağanak ve fırtına hasara yol açtı
FOTO FOKUS
İstanbul'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi
İstanbul'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ