Türkiye'nin takdir ettiği kuru temizlemeciye "Ahi Esnaf Beratı" verildi

Ankara Çankaya'da kuru temizleme dükkanı işleten İlhami Altun, enflasyonla mücadeleye destek olmak amacıyla müşterilerine, meslek odası tarafından belirlenen fiyatın altında hizmet sunmaya başladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, örnek esnafı kutlayarak, bazı esnafların fiyatları düşük tuttuğunu, rakiplerin onlardan şikayet ettiğini veya tehdit ettiğini belirterek, fiyatları düşük tutan esnafın alnından öptüğünü söyledi.

Bolat, benzer davranışların çoğalması gerektiğini kaydetti.

"Vermiş olduğunuz indirimli satışlar bizim için gurur verici"

İlhami Altun'u ziyaret eden Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, kendisine "Ahi Esnaf Beratı"nı verdi.

Gürcan, "Sizin özellikle bir ahi kültüründen gelen bir esnaf olarak bu şekilde vatandaşımıza enflasyonla mücadele kapsamında vermiş olduğunuz indirimli satışlar bizim için gurur verici." dedi.

"Ben fiyata devam ediyorum"

Kendisine verilen destekten oldukça memnun olduğunu ifade eden Altun, "Halk arkamda, devlet arkamda. Ben fiyata devam ediyorum, güzel hizmet kaliteli hizmet halkıma sunmak istiyorum, sunmaya da devam ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum arkamda oldular, beni çok gururlandırdılar. Yani böyle bir ahilik belgesini almak da bana nasip olduğundan dolayı çok çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Haber: Ahmet Öztürk

Kamera: Ömer Çıttır