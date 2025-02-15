Çok Bulutlu 7.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 15.02.2025 11:44

Türkiye'nin rüzgar enerjisi kapasitesi 13 bin megavatı aştı

Türkiye'nin 7 bölgesinde işletmedeki yaklaşık 280 santral ve 4 bin 360'dan fazla türbinle rüzgardan enerji üretilirken, toplam kurulu güç 13 Şubat itibarıyla 13 bin 43 megavata ulaştı.

Türkiye'nin rüzgar enerjisi kapasitesi 13 bin megavatı aştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği verilerine göre, Türkiye'nin rüzgar sanayisi tesisleri içinde 7 kule, 4 kanat, 4 jeneratör ve dişli kutusu tesisi, yüzlerce farklı rüzgar sanayi kuruluşu faaliyet gösteriyor.

Rüzgar enerjisinin günlük elektrikteki üretim payı yaklaşık yüzde 14'e çıkarken, yıl sonuna kadar tamamlanacak farklı birçok proje ile bu oranın artacağı hesaplanıyor.

Türkiye, 33 bin megavatlık yenilenebilir elektrik kurulu güç kapasitesini 2035'te 120 bin megavata çıkarmak için çalışmalara yoğun şekilde devam ediyor.

YEKA yarışmaları yenilenebilir kurulu gücüne yüksek katkı sunuyor

Bu ay başında gerçekleştirilen, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı rüzgar enerjisi (YEKA RES 2024) yarışmalarında 3 ildeki 5 YEKA'da toplam 1200 megavatlık bağlantı kapasitesi tahsis edilmişti.

Böylelikle, söz konusu gelişmelerle rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam elektrik üretimindeki payının artırılması hedeflenirken, aynı zamanda üretim tesislerinden satın alınan elektrik enerjisi maliyetlerini azaltıyor, yenilenebilir enerji teknolojilerinde yerli üretimin geliştirilmesine ve kalifiye insan kaynağı kapasitesinin artırılmasına katkı sağlanıyor.

2,2 milyar dolarlık üretim

Öte yandan, geçen yıl itibarıyla Türkiye'nin rüzgar santrali ekipman imalatının ekonomik değeri 2,2 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu alana yapılacak yatırımlarla Türkiye'nin potansiyelinin 10 milyar dolar seviyesinde olduğu hesaplanıyor.

Türkiye'nin 7 bölgesinde faaliyet gösteren 280 rüzgar santrali ve 4 bin 360'dan fazla türbinle rüzgardan enerji üretilirken, toplam kurulu güç 13 Şubat itibarıyla 13 bin 43 megavata ulaştı.

Son 22 yılda enerji talebi 3 katına çıkan Türkiye, bir yandan bu artan talebi karşılamak için yeni proje olanakları sağlarken, bir yandan dışa bağımlılığı azaltmak için yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlara hız kesmeden devam ediyor.

ETİKETLER
Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Sıradaki Haber
KOSGEB 2025'te 52 bin KOBİ'ye destek sağlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:33
Su ürünleri ihracatında rekor
13:31
Sanatçı Mustafa Kahtalı vefat etti
13:22
Anadolu'dan koparılan Marcus Aurelius heykeli iade edilecek
13:19
İstanbul Havalimanı'na sefer yapan hava yolu şirketi sayısı 111'e çıktı
13:14
Durdurulan araçtaki gizli bölmede uyuşturucu ele geçirildi
12:56
Hamas'tan Trump'ın tehcir planına yanıt: Kudüs'ten başka yere göç yok
Muradiye Şelalesi kısmen dondu
Muradiye Şelalesi kısmen dondu
FOTO FOKUS
Gazze'de işgalci İsrail'in yıkıma uğrattığı üniversiteler görüntülendi
Gazze'de işgalci İsrail'in yıkıma uğrattığı üniversiteler görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ