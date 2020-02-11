Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan dördüncü çeyrekte, kırmızı et üretimi bir önceki yıla göre yüzde 7,4 arttı. 1 milyon 201 bin 469 tona ulaştı.

Sadece kesimhanelerde, 158 bin 911 ton kırmızı et üretildi. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sığır eti üretimi yüzde 9,5 artarak 262 bin 476 ton oldu.

Koyun eti üretimi yüzde 46, keçi eti üretimi ise yüzde 57,5 arttı.