Japonya’nın otomobil markası Nissan’ın Rusya’nın St. Petersburg şehrinde bulunan fabrikası Koronavirüs nedeniyle zor dönemler geçiriyor.

Markanın Rusya yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre St. Petersburg’da şu an üretimin devam ettiği fakat üretimin durdurulması konusunda görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Nissan’ın Petersburg’da bulunan fabrikasına ürün ve parça tedariki sağlayan yan kuruluşların Çin sermayeli firmalar olduğuna dikkat çekilirken, virüs tehdidi nedeniyle birçok sektörde üretimin durduğu ve Nissan’ın da bundan etkilendiği ifade edildi.

Nissan'ın St. Petersburg’daki fabrikası, 2007 yılında bir Türk firması tarafından inşa edilmiş, 2009 yılında ilk araç üretimi gerçekleşmişti.