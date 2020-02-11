Yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumlarından derlenen bilgilere göre, koronavirüs Çin dışında 24 ülkeye ve Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası'na yayıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, virüs sebebiyle 2 yabancının öldüğünü açıkladı. Ölenlerden birinin Amerikalı diğerinin ise Japon olduğu ifade edildi.

İngiltere'de de 4 yeni virüs vakasına daha rastlandı. Toplam rakamın 8'e yükselmesinin ardından Sağlık Bakanlığı, Koronavirüsü tehlikeli ve yakın bir tehdit ilan etti.

Japonya kıyılarında karantinaya alınan yolcu gemisinde 66 kişide daha virüs tespit edildi.

Yüzen hapishaneye dönen gemide virisün bulaştığı kişi sayısı 136 yükseldi.

Gemideki 3 bin 700 kişiye test yapılacağı duyuruldu. Geminin karantina süresi ise 19 Şubat'a kadar uzatıldı.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom(TEDROS ADANOM) ise virüsle ilgili uyarıda bulundu.

"Fransa'da olduğu gibi Çin'e hiç seyahat etmemiş kişilerde de virüsün görülmesi büyük bir felaketin başlangıcı olabilir" dedi.

Örgütün salgınla mücadele için gönderdiği ekip de Çin'e ulaştı. Uzmanlar da virüse karşı aşı geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Çin'de yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) kuluçka döneminin 24 gün sürebileceğini gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump ise, nisan ayında havaların ısınmasıyla Çin'de başlayan yeni tip koronavirüs salgınının son bulacağını savundu.

Çin ile yakından çalıştıklarını dile getiren Trump, Wuhan bölgesine en iyi uzmanlarını gönderdiklerini söyledi.

Ünlü oyuncu Jackie Chanvirüse karşı panzehir geliştirene yaklaşık 145 bin dolar ödül vereceğini duyurdu.

Hong Kong'un en zengin kişisi Li Ka Shing ise, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının merkezindeki Çin'in Vuhan kentine yardım için yaklaşık 18 milyon dolar bağışta bulundu.

