Tayland'da virüs taşıyan bir Çinli ile temasa geçtikten sonra karantinaya alınan 54 yaşındaki Çinli bir kadında Koronavirüs tespit edildi.

Ülkede toplam vaka sayısı 33'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı, hastaların durumunun ciddi olmadığını duyurdu.

Tayland, virüsün ortaya çıkmasından bu yana ülkeye turistler veya gezginler için herhangi bir yasak koymadı, ancak Çin'den gelen uçuşlarda yolcuları taranıyor ve ülkeye girmek için bir sağlık sertifikası gerekiyor.

Ayrıca Holland America yolcu gemisinin, Koronavirüs tespit edilen bir hasta bulunmamasına rağmen, ülkeye giriş yapmasına izin verilmedi.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve hızlı bir şekilde diğer ülkelere de yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı hızla artıyor. Can kaybı bin 17’ye, virüs teşhisi koyulanların sayısı 42 bin 638’e yükseldi.