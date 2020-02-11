2019 yılı Türkiye'de turizm için rekorların yılı oldu. Turizm sektöründe yüzde 14'lük büyüme gerçekleştirdi. 2019 yılı için bir önceki yıl konan 50 milyon turist hedefi aşıldı. 52,5 milyon turist ile Türkiye, Dünya Turizm Örgütünün en çok turist ağırlayan ülkeler sıralamasında 6. sırada yer aldı.

Listede, Fransa 90 milyonu aşkın turistle birinci olurken, İspanya ise yaklaşık 84 milyon turistle ikinci sırada, ABD ise 3. sırada yer aldı.

2020 hedefi 58 milyon turist

Türkiye özellikle turizm çeşitliliği açısından ön plana çıkıyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Sadece Antalya'daki otel ve 5 yıldızlı tatil köyü sayımız, İspanya'nın tamamından daha fazla. Türkiye'deki ürün çeşitliliği doğa tabiat tarih hepsini bir araya getirdiğimizde muhteşem bir coğrafyada yaşıyoruz ve bunu doğru anlatmaya başladık, doğru ifade etmeye başladık. Tüketiciye bunu doğru ulaştırmaya başladık" dedi.

Turizmde 2020 hedefi ise 58 milyon turist. Yılın ilk ayında gelen veriler bu sayıya ulaşılacağını gösteriyor.

Gelecek yıl için Türkiye'nin amacı, Dünya Turizm Örgütünün listesinde bir basamak daha yükselerek ilk 5'in içerisinde yer alabilmek.