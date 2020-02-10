Oscar Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda sahiplerini buldu.

En iyi film oscarı ve uluslararası film ödülü Parazit'e verilirken, Parazit'in yönetmeni Bong Joon Ho da en iyi yönetmen ödülünü kazandı.

Joaquin Phoenix, Joker filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu, Judy filmindeki oyunculuğuyla Renee Zellweger en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu.

En iyi belgesel ödülü Amerikan Fabrikası'na giderken, 1917 filmi en iyi sinematografi ve en iyi görsel efekt ödüllerinin sahibi oldu.

En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü “Bir Zamanlar Hollywood'da” filmindeki rolüyle Brad Pitt, en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü “Evlilik Hikayesi” filmindeki rolüyle Laura Dern kazandı.

En iyi animasyon filmi olarak "Oyuncak Hikayesi" 4 seçildi.