"Bu ödülü, bugün de çile çekmeye devam eden cesur Suriye halkına armağan ediyorum."

Yönetmen Vad Hatip, BAFTA’da "En iyi belgesel" ödülünü bu sözlerle aldı.

2019’da 59 uluslararası ödüle layık görülen "For Sema" (Sema için) filmi, şimdi de Oscar için belgesel kategorisinde aday gösterildi.

Film, kuşatma altındayken Halep’te olanları, Beşşar Esed rejiminin şiddetli bombardımanını ve bütün bunlar yaşanırken aşık olup evlenen ve çocuk sahibi olan Hatip’in hikayesini anlatıyor.

Küçük kamera ile çekilen film, savaş altında bir annenin bebeği Sema'yı koruma çabalarını ekrana taşıyor.

Hatip ve film ekibi, 31 Ocak’ta İdlib’de devam eden Esed bombardımanı için de "Çocukları koruyun" kampanyası başlatmıştı.

Suriye savaşını anlatan "The Cave" de aday

Oscar ödülleri için belgesel kategorisinde yarışan diğer 4 filmden biri ise, yine Suriye’nin başkenti Şam’ın Doğu Guta bölgesini anlatıyor.

"The Cave" (Mağara), savaş bölgesindeki bir hastanede çalışan kadın doktorların mücadelesini ekrana taşıyor.

Yönetmen Feras Fayyad, filmle dünyanın dikkatini Suriye savaşına çekmek istediklerini ve bunda başarılı da olduklarını söyledi.

Doğu Guta’nın Esed güçlerinin kontrolüne geçmesiyle evlerini terk etmek zorunda kalan doktorların sığınmacı olmak istemediğini anlatan Fayyad'a göre onların tek isteği, ülkelerinin barış ve huzur içinde olması.

2017 Oscar ödüllerinde de belgesel dalında "En iyi film" ödülünü yine Suriye savaşını anlatan "White Helmets" (Beyaz Baretliler) kazanmıştı. Film, Suriye'de 2011'deki ayaklanmadan sonra kurulan ve Beyaz Baretliler adını taşıyan sivil savunma örgütünü anlatıyordu.