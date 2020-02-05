Tokat kent merkezinden geçen Yeşilırmak üzerinde yer alan, Hıdırlık Köprüsü, 1250 yılında Selçuklular zamanında yapıldı.

Kesme taştan yapılan 151 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğindeki 5 gözlü köprü, bugün de hizmet vermeye devam ediyor.

İsmini su kenarındaki yeşillik ve ağaçlık alanlara verilen sıfattan alan, 2013 yılında araç trafiğine kapatılan köprü, bugünlerde sadece yayalara hizmet veriyor.

[Fotoğraf: DHA]

"Farklı ve güzel bir köprü"

Köprünün Selçuklu tarihindeki öneminden bahseden Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanı ve Sanat Tarihçisi Ekrem Anaç, şunları söyledi:

"2. Gıyaseddin Keyhüsrev'in 3 oğlunun birlikte hükümet ettiği dönemde onların vezirlerinden bir tanesi tarafından yapılmıştır. Tokat'ta 4 tane Selçuklu köprüsü var. Kervan yollarının hem doğudan gelen hem de güneyden gelen kervan yollarının kesiştiği noktadır. Köprülerin yanı sıra da çok sayıda kervansaray bulunmaktadır. Bu köprü hem ihtişam açısından hem de üzerinde bulundurduğu kitabe açısından diğer birçok köprüden farklı. Çünkü köprüler üzerinde kitabe olan örnek çok azdır. Bunda görkemli bir kitabe var. Bunun yanı sıra kitabe de Selçuklu sülüs denilen yazı stili ile kitabe 4 satır yazılmış. Bu iki açıdan önemli, farklı ve güzel bir köprüdür."

[Fotoğraf: DHA]

3 kardeşi barıştıran köprü

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Tokat İl Temsilcisi Yavuz Özseven ise, "Köprümüzün kitabesinde 3 kardeşin ismi bulunmaktadır. Rivayetlere göre, 2. Gıyaseddin Keyhüsrev'in 3 yıl boyunca çatışmış 3 oğlu, İzzeddin, Rukneddin ve Alaaddin'in isimleri ile birlikte yazılmıştır. Zamanın bilgileri çatışan bu 3 kardeşi barıştırmak, bir araya getirmek için bu köprüyü inşa etmişlerdir ve başarılı olduğu söylenmektedir. 2013 yılında alternatif köprülerin yapılmasının ardından araç trafiğine kapatıldı. Yaya trafiğine açıktır. Çevresinde yapılan Kanal Tokat projesi ile birlikte ilimize gelen turistlerin ilgi odağı haline geldi. Ayrıca Kanal Tokat, UNESCO'nun 2019 yılı ideal kent ödülüne layık görüldü" dedi.