Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 00:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi açılıyor
Eskişehir'de Eti Maden Tesisleri'ndeki lityum karbonat üretimine tesisi bugün düzenlenen törenle açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan törene video konferans yöntemiyle katılacak.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) başta olmak üzere tüm elektrikli otomobillerin, mobil telefonların, elektrikli araçların bataryalarında ve elektrikle çalışan aletlerin pillerinde kullanılan lityum, Türkiye’de ilk defa yerli olarak bordan üretilecek.
[Fotoğraf: AA]
İlk etapta yıllık 10 ton lityum üretilecek tesisin resmi açılışı, yarın saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılacağı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in hazır bulunacağı programla gerçekleşecek.
[Fotoğraf: AA]
Kapasitesinin daha sonra yıllık 600 tona ulaşması planlanan tesis görüntülendi.
Etiketler: Yerli Üretim Recep Tayyip Erdoğan Fatih Dönmez
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