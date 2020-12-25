Gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 25 Aralık 2020 güncel altın fiyatları...
Gram altın ne kadar? 25 Aralık’ta gram altın 458 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2020... İşte 25 Aralık güncel altın fiyatları…
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,68 artışla 458,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 743,00 lira, Cumhuriyet altını 3.043,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,68 yükselişle 458,80 liradan işlem gördü.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 458 lira 60 kuruşken satışı ise 458 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 738 lira satış fiyatı ise 743 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 25 Aralık 2020 güncel altın fiyatları…
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|
PERŞEMBE
|
CUMA
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|
455,50
|
455,70
|
458,60
|
458,80
|
Cumhuriyet Ata Lira
|
3.017,00
|
3.038,00
|
3.022,00
|
3.043,00
|
22 Ayar Bilezik(Gr.)
|
415,50
|
419,50
|
418,30
|
422,30
|
Lira(Tam) Ziynet
|
2.933,00
|
2.953,00
|
2.953,00
|
2.973,00
|
Yarım Ziynet
|
1.467,00
|
1.477,00
|
1.477,00
|
1.487,00
|
Çeyrek Ziynet
|
733,00
|
738,00
|
738,00
|
743,00
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