Butona basıldı, atamalar gerçekleştirildi.

Kamuya 397 şehit yakını ve gazi ataması, koronavirüs tedbirleri nedeniyle çevrim içi ortamda yapıldı.

397 şehit yakını ve gazinin atamaları yapıldı

Atama törenine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı.

Selçuk, "2002 yılına kadar kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın toplam sayısı 6 bin civarındaydı. Hükümetlerimiz döneminde biz bu rakama 6 katına çıkardık ve toplam 38 bini aşkın hak sahibinin kamu kurum ve kuruluşlarına atamasını yaptık" dedi.

Selçuk: Kamuda 44 bin 781 şehit yakını ve gazi istihdam ediliyor

Bakan Selçuk, 397 kişinin daha ataması ile kamuda istihdam edilen şehit yakını ve gazi sayısının 44 bin 781'e ulaştığını söyledi.

Atama kura sonuçlarına bakanlığın internet adresinden ulaşabiliyor.