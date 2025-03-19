Türkiye'nin ihracatında en fazla artış BAE'ye gerçekleşti

Türkiye ve BAE arasında son dönemde ikili ilişkilerin kayda değer bir şekilde iyileşmesi, ekonomik iş birliği kapsamında atılan adımlar, Türkiye'nin ülkeye yaptığı ihracat rakamlarına da yansıdı.

Türkiye'nin ayrıca geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen IDEX 2025 Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'nda Türk savunma sanayi şirketlerinin stratejik anlaşmalara imza atması da iki ülkenin hem diplomatik hem de ticari ilişkilerine katkıda bulundu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin geçen ay ihracatının değer bazında en fazla arttığı ülke 268,8 milyon dolarla BAE oldu.

İhracat artışında BAE'yi 91,9 milyon dolarla Ürdün, 73,2 milyon dolarla Yunanistan, 69 milyon dolarla İspanya, 56,5 milyon dolarla Slovakya takip etti.

Türkiye, şubat ayında Ürdün'e, 157,5 milyon dolarlık, Yunanistan'a 273,5 milyon dolarlık, İspanya'ya 770,4 milyon dolarlık, Slovakya'ya 121,7 milyon dolarlık dış satım yaptı.

BAE en fazla ihracat yapılan 8. ülke oldu

Geçen ay BAE 599,6 milyon dolarla Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 8. ülke oldu.

Türkiye'nin en fazla dış satım gerçekleştirdiği ülkeler 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla İtalya, 986,7 milyon dolarla Birleşik Krallık, 929,4 milyon dolarla ABD, 884,9 milyon dolarla Irak olarak sıralandı.

Sektörel olarak bakıldığında BAE'ye en fazla ihracatı 411,7 milyon dolarla mücevher sektörü gerçekleştirdi.

Mücevher sektörünü, 25,6 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 17,4 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 15,4 milyon dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, 14,2 milyon dolarla gemi yat ve hizmetleri izledi.

Mücevher sektörü, ülkeye ihracat artışında da zirvede yer aldı.

Sektörün BAE'ye dış satımı şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre 275 milyon dolar arttı.

İhracat artışında bu sektörü 6,4 milyon dolarla çelik, 4,6 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 3,1 milyon dolarla gemi yat ve hizmetleri, 2,8 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.

Ülkeye çelik sektörü geçen ay 13,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Bu arada ülkeye su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünü ihracatı 11,5 milyon dolar, otomotiv endüstrisinin ihracatı 5,4 milyon dolar, halı sektörünün ihracatı 2,8 milyon dolar, makine ve aksamlarının ihracatı 2,6 milyon dolar, kuru meyve ve mamulleri sektörünün ihracatı 1,9 milyon dolar, meyve sebze mamullerinin ihracatı 1,4 milyon dolar azalış kaydetti.

En fazla ihracat İstanbul'dan gerçekleşti

BAE'ye şubat ayında en fazla dış satımı 295,1 milyon dolarla İstanbullu şirketler yaptı.

İstanbul'u 208,2 milyon dolarla Çorum, 14,3 milyon dolarla Trabzon, 11,8 milyon dolarla İzmir ve 9,3 milyon dolarla Bursa takip etti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Akarca, yaptığı değerlendirmede, "BAE, Türk yatırımcılar için enerji, yenilenebilir enerji, altyapı, lojistik, finans, turizm, sağlık, bilişim ve dijital endüstriler gibi birçok alanda büyük fırsatlar sunuyor. Özellikle 'Abu Dhabi 2030 Planı' çerçevesinde 200 milyar dolarlık yatırım planları bulunmakta olup, bu yatırımların önemli bir kısmı petrol dışı sektörlere yönelik olacaktır. Bu durum, Türk yatırımcıları için büyük bir fırsat oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Enerji ve yenilenebilir enerji sektörünün BAE'nin stratejik hedeflerinin başında yer aldığını belirten Akarca, ülkenin geleneksel enerji kaynaklarının yanı sıra, özellikle güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji projelerine de büyük yatırımlar yaptığını söyledi.

Türk firmalarının bu alanda BAE'nin büyüyen pazarında aktif rol alabileceğini ve çevre dostu enerji projelerine katkı sağlayabileceğini aktaran Akarca, "Altyapı sektörü de BAE için önemli bir alan olup, özellikle "Abu Dhabi 2030 Planı" çerçevesinde inşaat, mühendislik ve altyapı teknolojileri alanlarında pek çok yeni proje hayata geçiriliyor. Bu projeler, Türk şirketlerinin katılımı için geniş fırsatlar sunuyor." dedi.

"Türk yatırımcıları için cazip fırsatlar oluşturuluyor"

Akarca, BAE'nin lojistik ve ulaşım sektöründe de stratejik bir konumda olup, dünya çapında önemli bir ticaret merkezi olarak yükseldiğini dile getirdi.

Ülkedeki gelişmiş havaalanları, limanlar ve kara ulaşım altyapısının Türk yatırımcılar için büyük potansiyel taşıdığını vurgulayan Akarca, "Türk firmaları, bu güçlü altyapıyı kullanarak bölgesel lojistik ve taşıma hizmetleri sunma fırsatı bulabilirler. Ayrıca, BAE'nin finans sektöründe sağladığı güçlü altyapı ve uluslararası finansal serbest bölgeleri, Türk yatırımcıları için cazip fırsatlar oluşturuluyor." diye konuştu.

Akarca, Türk sağlık sektörünün tıbbi cihazlar, ilaçlar ve sağlık hizmetleri sunumu gibi alanlarda BAE pazarına girebileceğini aktardı.

Bilişim ve dijital endüstrilerin BAE'nin gelecekteki büyüme alanlarından bir tanesi olduğunu dile getiren Akarca, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Akıllı şehir projeleri, yapay zeka ve siber güvenlik gibi dijital dönüşüm alanlarında BAE, hızla gelişen bir pazar sunuyor. Türk teknoloji firmaları, yazılım geliştirme, dijital dönüşüm projeleri ve veri merkezleri gibi alanlarda bu fırsatları değerlendirebilirler. BAE'nin güçlü altyapısı, serbest ekonomi politikaları ve düşük vergi oranları, Türk yatırımcılar için cazip bir pazar oluşturmakta olup, Türk şirketlerinin BAE'deki fırsatları değerlendirmesi için oldukça uygun bir ortam sunuyor. Ayrıca, BAE hükümetinin Türk firmalarına yönelik teşvik edici politikaları, iş birliği yapmayı kolaylaştırmaktadır. Tüm bu faktörler, Türk firmalarının BAE pazarında güçlü bir yer edinmesini sağlayacak ve ikili ekonomik ilişkileri daha da ileriye taşıyacak."

Akarca, mücevher sektörünün BAE'ye olan ihracatta öne çıkan alanlardan biri olmakla birlikte, teknoloji, makine ve ekipman, gıda, inşaat malzemeleri, savunma sanayi, otomotiv, ilaç, dayanıklı tüketim malları ve kimya sektörlerinin de büyük potansiyel taşıdığını vurguladı.

Akarca, şunları kaydetti:

"Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri, 2020'den bu yana Türkiye'ye yapılan doğrudan yabancı yatırımların yüzde 7,1'ini oluşturdu. Bu dönemde, KİK ülkeleri arasında Türkiye'ye ikinci en fazla doğrudan yabancı yatırımı Birleşik Arap Emirlikleri yaptı. DEİK/Türkiye-BAE İş Konseyi olarak, 2000 yılından bu yana Türkiye ve BAE arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi için aktif çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle bilişim, sağlık, enerji ve gıda sektörlerinde iş geliştirme toplantıları düzenliyoruz. Ayrıca, üst düzey ziyaretler kapsamında, iş forumları, yuvarlak masa toplantıları, iş dünyası ve kamu ile yapılan B2B ve B2C görüşmeleri ile ikili ilişkileri daha da ileriye taşımayı amaçlıyoruz."