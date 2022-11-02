Türkiye'nin dış ticaret serüveni, Cumhuriyet'in ilk yıllarında başladı.

Temelleri ise, İzmir İktisat Kongresi'nde atıldı. O dönem ihracatın büyük kısmını tarım ürünleri oluşturuyordu.

1950'li yıllara kadar bu durum devam etti. Ancak, yetersiz sermaye birikimi ve ticari bilginin azlığı nedeniyle istenilen başarı elde edilemedi.

İhracat 1980'lerde ivme kazandı

24 Ocak 1980 kararlarıyla ihracat ivme kazandı. Tarımın sektördeki egemenliği azaldı, sanayi ihracatının payı arttı.

Türkiye İhracatçılar Başkanı Mustafa Gültepe, "Özal dönemiyle başlayan liberalleşme ile beraber Türkiye'nin ihracat rakamı 1980 yılında herhalde 3 milyar dolar civarındaydı. Ve akıbetinde özellikle Türkiye ihracatçıları birliklerin çoğalması ve Türk İhracatçılar Meclisi kurulması ile 1993 yılında serüven biraz daha farklı bir noktaya geldi" dedi.

Türkiye'nin ihracat serüveni

1980'li yıllarda dış ticaret çok az ülkeye yapılıyordu. Günümüzde ise ihracatçılar, Türk bayrağını birçok ülkede dalgalandırıyor.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye'nin dünyanın her yerine ihracat yaptığını, ihracat yapmayan hiçbir şehrin kalmadığını belirterek, "Bu kolay bir şey değil. Bunu başarmak başlı başına bence bir zafer olarak takdim edilmeli" diye konuştu.

Türkiye'nin 81 ili 220 ülkeye ihracat yapıyor

Türkiye İhracatçılar Başkanı Mustafa Gültepe ise Türkiye'nin 220'ye yakın ülkeye ihracat yaptığının da altını çizdi.

Ancak ihracatçılar, bugünlere kolay gelmedi. Birçok problemle başa çıkmak zorunda kalındı.

Gültepe, daha önce sanayiciyle devlet arasında çok daha fazla statüko olduğunu ancak o tabuların yıkıldığını aktardı.

"Cesaret sorunu aşıldı, ihracatın önemi aşıldı"

Türk ihracatçısının en önemli sorununun tek başına bırakılma ve cesaret olduğunu ifade eden Alkin, "Şimdi dünyanın herhangi bir yerine gittiğinde devletinin arkasında olduğunu biliyor" dedi.

İhracat yapılan sektörler de zamanla hem değişti hem de gelişti.

Alkin Cumhuriyet'in ilk kuruluşunda emek yoğun gidildiğini vurgulayarak şunları aktardı:

"2'nci bölümünde kalite fiyat rekabetindeydik. Şimdi 3'ncü bölümde artık teknoloji yoğun. Bundan sonra bilgi rekabetinde yola devam edeceğiz diye düşünüyorum."

22 yılda ihracat 10 kat arttı

Türkiye 2000 yılında 28 milyar dolar ihracat gerçekleştiriyordu. O günden bugüne ihracat 10 kat artarak 250 milyar doları aştı. Dünyayla rekabette öne geçmek için artık ihracatçıların gündeminde yüksek teknoloji, verimlilik ve yeşil mutabakat yer alıyor.

İhracatçıların 100. yıl hedefi: 300 milyar dolar

İhracatçılar, 2023’te vitesi yükseltmeye hazırlanıyor.

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına rekor bir ihracatla girilmesi başlıca hedef...

Gültepe 2023 hedefiyle ilgili şunları söyledi:

"2023'te çok daha fazla koşturacağız, seyahat edeceğiz. 300 milyar dolar civarında bir rakamı Türkiye'nin yakalaması lazım. Bunu da neyle yapacak? Özellikle hem birliklerle hem meclisle hem de hükümetle beraber yapacak. Bu rakam 2023 yılına yakışan bir rakam olur diye düşünüyorum.”

Kamera: Recep Kaya

