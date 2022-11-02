Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 21:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2023'te ödenecek mazot ve gübre destekleri öne çekildi
[Fotograf: AA]
Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltik üreticilerine 2023 bütçe yılında ödenmesi gereken mazot ve gübre destekleri erkene çekildi. Destekler, çiftçilerin Ziraat Bankası'ndaki hesaplarına tanımlanmaya başlandı.
Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltik üreticilerine yapılacak 2023 destek ödemesinin tarihinde değişikliğe gidildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, üreticilerin mazot ve gübre desteğinden yaklaşık 6 ay önce yararlanması sağlandı.
Destekler, çiftçilerin Ziraat Bankası'ndaki hesaplarına tanımlanmaya başlandı.
Bu kapsamda, çiftçiler faiz, komisyon gibi ödemeler yapmayacak. Bu tutarlar, Hazine ve Maliye ile Tarım ve Orman bakanlıkları tarafından karşılanacak.
Çiftçilerin Ziraat Bankası internet bankacılığından online ya da ilgili şubeye şahsen başvurarak tanımlama yaptırması gerekiyor.
Etiketler: Resmi Gazete
Son Haberler
- 23:13
- 23:12
- 23:09
- 22:55
- 23:07
Sıradaki Haber
Doğal gaz faturasından tasarruf etmenin püf noktaları
Yükleniyor lütfen bekleyiniz