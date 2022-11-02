Havaların soğumasıyla kombiler çalıştırılmaya başlandı.

Kışın fatura bedellerinin artması ise vatandaşı düşündürüyor.

Doğal gaz faturasının cep yakmaması için dikkat edilmesi gereken noktalar var.

"Perdeler ve dekoratif malzemeler peteği kapatılmamalı"

Doğalgaz faturasını düşürmek için yapılması gerekenlerin başında eşyaların konumu geliyor.

Makine Mühendisi Zeynep Eda Bayram, konuyla ilgili şu öneride bulundu:

"Öncelikle perdelerimizin boyları kesinlikle petekleri örtmemeli, peteklerin üzerlerini çamaşır, saksı ve dekoratif malzemelerle kapatmamamız gerekiyor. Çünkü iç ortam olan ısı transferini engellemiş oluyoruz."

"Koltuk ile petek mesafesi en az 15 santimetre olmalı"

Petek ve koltukların arasında en az 15 santimetre olmalı. Isı kaçağını engellemek için de petek arkalarında yalıtım levhası kullanılmalı.

Zeynep Eda Bayram bu konuyla ilgili de şunu söyledi:

"Camlarımız çift cam olmalı ve filtrelerimiz ise sızdırmaz olmalıdır. Hava akışı olup olmadığını, filtrelerinde sızdırmazlığını elimizi koyarak anlayabiliriz."

Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta da kombilerin derece ayarı. İdeal sıcaklık 22 derece.

Faturada tasarruf mümkün

Birçok kişinin kombisi balkonda bulunuyor.

Bayram, kombinin dolap gibi kapalı bir alanda olması gerektiğine dikkati çekiyor.

Tüm bunlara dikkat edilmesi halinde faturada yüzde 50 ila 60 tasarruf sağlanabileceği kaydediliyor.

Haber: Sema Akbulut



