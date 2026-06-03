Türkiye'nin ham çelik üretimi arttı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), nisan ayına ilişkin çelik üretimi, tüketimi ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu ayda Türkiye'nin ham çelik üretimi, 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 9,4 artarak 3,3 milyon ton oldu. Üretim, ocak-nisan döneminde ise yüzde 6,3 artışla 13 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul tüketimi de nisanda yıllık bazda yüzde 12 artışla 3,3 milyon tona, ocak-nisan döneminde yüzde 9,7 artışla 13,2 milyon tona çıktı.

Çelik ürünleri dış ticareti

Çelik ürünleri ihracatı, nisanda 2025'in aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 11,3 artışla 1,3 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 9,3 yükselişle 885,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracat, ocak-nisan döneminde ise yıllık bazda miktar bakımından yüzde 3,3 azalışla 4,8 milyon tona, değer bakımından yüzde 5,5 azalışla 3,2 milyar dolara geriledi.

İthalat, nisanda geçen yılın aynı ayına göre miktar bazında yüzde 17,7 artışla 1,6 milyon ton, değer bazında yüzde 7,8 yükselişle 1,1 milyar dolar olarak hesaplandı.

Yılın ilk 4 ayında ithalat, geçen yılın aynı dönemine göre miktar yönünden yüzde 6,3 artışla 5,9 milyon ton, değer yönünden de yüzde 0,9 yükselişle 4,1 milyar dolar seviyesine çıktı.

Geçen yılın ocak-nisan döneminde yüzde 83,4 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 78,1 seviyesine geriledi.