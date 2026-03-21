Çok Bulutlu 10.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 21.03.2026 10:36

Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü 25 bin megavatı geçti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin 2014'de 40,2 megavat olan güneş enerjisi kurulu gücünün, 2026 Ocak ayı sonunda 2014'e kıyasla 641 kat artarak 25 bin 827 megavata yükseldiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, arz güvenliğinin sağlamlaştırılması adına yenilenebilir enerji yatırımlarına hız kesmeden devam eden Türkiye, 2013'te sıfır olan güneş enerjisi kurulu gücünü her yıl katlayarak artırdı.

Söz konusu kapasite, Türkiye'nin toplam kurulu gücü içinde güneşin payını da ciddi bir yere taşıdı. 2014'te güneşin toplam kurulu gün içinde binde 1 olan payı, 2026'ın başında yüzde 20,9'a erişti. Diğer bir deyişle, toplam kurulu gücün 5'te biri güneşten oluştu.

Güneş, aradan geçen sürede elektrik üretiminde de önemli bir yer tuttu. 2014'te 17 gigavatsaat olan güneşten elektrik üretimi, 2025 sonunda 38 bin 69 gigavatsaate ulaştı.

Böylelikle, Türkiye'nin 2014'de 40,2 megavat olan güneş enerjisi kurulu gücü, 2026 ocak ayı sonu itibarıyla 641 kat artışla 25 bin 827 megavata yükseldi.

2035'e kadar 80 milyar dolarlık yeni yatırım hedefi

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "2035'te güneş ve rüzgarda '120 bin megavat kurulu güç' hedefimize ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Güneşimiz parlamaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Bayraktar, Türkiye'nin çok ciddi bir güneş enerjisi potansiyeline sahip olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"YEKA yarışmalarıyla, öz tüketim için kapasite tahsisleriyle bu potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendirerek önemli bir seviyeye taşıdık. 2025 yılını yenilenebilir enerjide rekorla kapattık. 2026 yılı da yenilenebilirde yeni bir rekor yılı olacak. 2035'te güneş ve rüzgarda '120 bin megavat kurulu güç' hedefimize ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz."

Yenilenebilir enerji alanında yatırımların giderek arttığına işaret eden Bayraktar, 120 bin megavat hedefi doğrultusunda 2035'e kadar yaklaşık 80 milyar dolarlık yeni yatırımın hayata geçmesinin planlandığını aktardı.

ETİKETLER
Güneş Enerjisi Enerji Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Sıradaki Haber
Güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi rekor kırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:40
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza
12:28
Sağanak sonrası tarım arazileri sular altında kaldı
12:13
Katil İsrail askerleri El Halil’de Filistinli bir genci gerçek mermiyle ateş açarak yaraladı
12:14
İHA pilotu olmak için başvuranların sayısı yüzde 236 arttı
12:13
Milli seyir füzesi SOM-J canlı harp başlığıyla hedefini tam isabetle vurdu
12:01
İşgalci İsrailliler, Nablus’ta bir kız okuluna saldırdı
Kar ve yağmur Karakaya Barajı’nı canlandırdı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'ndeki hastaları ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'ndeki hastaları ziyaret etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ