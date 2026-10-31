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Ekonomi
AA 31.10.2026 11:54

Türkiye'nin fiber altyapısı 720 bin kilometreyi aştı

Türkiye'de işletmecilerin 1 yılda yaptığı 82 bin kilometre fiber altyapı yatırımıyla toplam fiber uzunluğu yüzde 12,9 artış göstererek 2026 yılının ikinci çeyreği itibarıyla 720 bin 12 kilometreye yükseldi.

Türkiye'nin fiber altyapısı 720 bin kilometreyi aştı

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yapılan derlemeye göre, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) doğrudan katkı sağlarken tüm sektörlerde yenilikçiliğin gelişmesine ve verimlilik düzeyinin artmasına da önemli düzeyde etki ediyor.

Elektronik haberleşme sektöründe altyapıya dayalı rekabetin tesisini sağlamak üzere altyapı işletmeciliği alanında haziran itibarıyla 206 işletmeci yetkilendirildi. Bu işletmecilerin 1 yılda yaptığı 82 bin kilometre fiber altyapı yatırımıyla toplam fiber uzunluğu yüzde 12,9 artış göstererek 2026 yılının ikinci çeyreği itibarıyla 720 bin 12 kilometreye ulaştı.

Sabit genişbant erişim pazarında, abone sayısına göre DSL hizmeti pazar payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 46,4 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 37,8 olarak gerçekleşti. Bu dönemde kablo internet hizmetinin pazar payı yüzde 7,1 seviyesinde yatay seyretti. Yerleşik işletmecinin sabit genişbant pazarındaki payı ise Haziran 2026 itibarıyla yüzde 53,1 seviyesinde gerçekleşti.

5G mobil elektronik haberleşme altyapılarına ilişkin yetkilendirmelerin 2025 yılında tamamlanmasının ardından 1 Nisan 2026 itibarıyla 81 ilde 5G hizmetlerinin sunulmasına başlandı.

Haziran itibarıyla mobil haberleşme hizmetlerini kullanan toplam abone sayısı 87 milyon olup 5G hizmeti aktif abone sayısı aynı dönemde 44,3 milyona yaklaştı. Toplam mobil abone sayısı, makineler arası iletişim dahil edildiğinde 102,2 milyona ulaştı.

Geçen yılın haziran ayı itibarıyla 76,6 milyon olan toplam mobil genişbant abone sayısı yüzde 4'lük artışla Haziran 2026'da 79,7 milyona yükseldi. Toplam genişbant abone sayısı, 1 yılda yüzde 3,5 artış göstererek Haziran 2026'da 100,8 milyona ulaştı. Genişbant abone yoğunluğu ise Türkiye için yüzde 117,1 iken, OECD ülkelerinde Haziran 2024 itibarıyla yüzde 176,4 olarak gerçekleşti.

Öte yandan, eylül ayı itibarıyla teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan yaklaşık 12 bin firmanın yüzde 60'ının ve 1368 AR-GE merkezinin yüzde 22'sinin bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe faaliyet gösterdiği kayda geçti.

Yayın hizmeti sunan 142, radyo yayın hizmeti sunan 939 sağlayıcı var

Ağustos 2026 itibarıyla, karasal ortamdan geçici yayın hakkına sahip televizyon yayın hizmeti sunan 142, radyo yayın hizmeti sunan 939 medya hizmet sağlayıcısı bulunuyor.

Uydu ortamından yayın lisansına sahip 264 televizyon ve 91 radyo bulunurken, kablo ortamında 156 televizyon ve 14 radyo hizmet sunuyor.

Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini internet ortamından sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcılarının yayın lisansı, bu yayınları internet ortamından iletmek isteyen platform işletmecilerinin ise yayın iletim yetkisi alma zorunluluğu bulunuyor. Bu kapsamda internet ortamından yayın hizmeti sunan 45 kuruluşun televizyon, 25 kuruluşun radyo, 50 kuruluşun isteğe bağlı yayıncılık hizmeti lisansı, 20 platform işletmecisinin yayın iletim yetkisi bulunuyor.

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