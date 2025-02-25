Türkiye'nin en nitelikli havacılık lisesi Ankara'da kurulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin havacılıkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi ve vizyonuyla makus talihini yendiğini söyledi.

Artık gökyüzüne imzasını atan bir Türkiye olduğunu aktaran Kacır, Türkiye'nin, Bayraktar, AKINCI, KIZILELMA, ANKA ve AKSUNGUR ile silahlı insansız hava araçlarında dünya lideri konumuna geldiğini, beşinci nesil savaş uçağı KAAN'ın yanı sıra kendi jet eğitim uçağını ve helikopterini üretebilen bir ülke olduğunu söyledi.

Kacır, bir yolcu uçağının gövdesinde yer alan tüm parçaları üretme kabiliyetine sahip olduklarının altını çizerek, "Küresel havacılık devlerinin imalat ve tedarik zincirlerindeki rolünü her geçen gün perçinleyen firmalarımız, havacılık yapısallarında geçtiğimiz yıl 1 milyar dolar ihracat hacmine ve 10 milyar dolar sözleşme büyüklüğüne ulaştı, 7 milyar doları aşan savunma ve havacılık ihracatımıza katkı sundu. Dünyanın dört bir yanına güvenle seyahat etmemizi sağlayan yolcu uçaklarının büyük çoğunluğunda Türk mühendislerinin, teknisyenlerinin izini ve katkısını görmek, bizler için iftihar vesilesi." diye konuştu.

"Birikimimizi uzay sanayine taşımak önceliğimiz"

Dünyanın en zor teknolojileri arasında yer alan uçak motoru üretiminde Türkiye'nin son yıllarda büyük mesafe kat ettiği bildiren Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uçak motoru üretiminden bakıma, yenilikçi teknoloji geliştirmeden test ve kalibrasyona kadar değer zincirinin farklı halkalarında çalışan 5 bini aşkın nitelikli insan kaynağımızla küresel ölçekte üretim ve teknoloji geliştirme kapasitesine sahibiz. Bugün SOM, ATMACA ve ÇAKIR gibi füze sistemlerimizde kullanılan turbojet motorlarını Kale Havacılık üretiyor. TEİ tarafından helikopterler için geliştirilen TS1400 turboşaft motoru, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı. GÖKBEY, yerli motorumuzla uçtu. İHA'lar için geliştirilen PD170 turbodizel motoru, kalibrasyon ve test faaliyetleri sonunda seri üretim aşamasına geldi. KAAN ve KIZILELMA gibi platformlarımıza entegre edilecek turbofan motorumuz TF6000'in prototipini geliştirdik. Bu başarıları, kusursuz takım oyunu sayesinde yakaladık. Artık kimsenin reddedemeyeceği hakikat şudur: Türkiye, savunma ve havacılıkta Avrupa'nın parlayan yıldızıdır. Yüksek teknoloji yarışında hızlanmak isteyen Avrupa için Türkiye, en ideal paydaş ve teknoloji ortağıdır. Havacılık sanayinde elde ettiğimiz birikim ve deneyimi en az havacılık kadar zorlu bir alan olan uzay sanayine taşımak önceliğimiz."

"Uzay ekonomisinden aldığımız payı artıracağız"

Kacır, pek çok kritik alanda haberleşme altyapısı sunan bölgesel konumlama ve zamanlama sistemlerinde milli çözüm geliştireceklerini anlatırken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin uzay çalışmaları kapsamında bağımsızlığımızın teminatı olacak uzay limanı projesini hayata geçireceğiz. 2035'e kadar 1,8 trilyon dolara ulaşması öngörülen küresel uzay ekonomisinden aldığımız payı artıracağız. Türkiye artık gökyüzünde kendi rotasını çiziyor, havacılık tarihine kendi mührünü vuruyor. Havacılık, doğası gereği kuralları ve prosedürleri kanla yazılmış bir sektördür. Her acı tecrübe sonucu konulan tavizsiz kurallar, yeni güvenlik standartlarını da beraberinde getirdi. Böylece kalite ve standardizasyon ilkeleri doğrultusunda benimsenen sıfır hata prensibi, her uçuşun güvenliğini sağlayan mühim bir kalkan haline geldi."

SAHA MİHENK'in güvenlik ve operasyonel mükemmellik anlayışıyla aynı zamanda uluslararası standartların şekillendirilmesinde rol oynayan Uluslararası Havacılık Kalite Grubunun Avrupa Bölgesi üyesi olduğunu belirten Kacır, bu sayede yalnızca kurallara uyan değil, aynı zamanda sektörün kurallarını belirleyen söz sahibi bir aktör olarak masadaki yerlerini aldıklarını söyledi.

"4,5 milyar dolarlık yatırımın önünü açtık"

SAHA İstanbul'u havacılık sektörüne sağladığı katkılardan dolayı tebrik eden Kacır, Bakanlık olarak havacılık ve uzay sanayisinin rekabet gücünü artıracak, nitelikli insan kaynağını besleyecek her adımın destekçisi ve hamisi olmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Kacır, bugüne kadar düzenledikleri 10 TEKNOFEST ile sundukları eğitim ve girişimci destek programlarıyla milyonlarca gencin hayallerinde ve kalbinde havacılık tutkusunu yeşerttiklerini söyledi.

Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisindeki gelişmelere işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

"2012'den bu yana havacılık ve uzay sektöründe düzenlediğimiz 157 yatırım teşvik belgesiyle 4,5 milyar dolarlık yatırımın önünü açtık. Havacılık ve uzay alanında faaliyet gösteren 387 firma ve 20 AR-GE merkezi kapsamlı AR-GE teşviklerinden yararlanıyor. TEKNOHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin etap etap devreye alınmasıyla Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgemiz çok daha farklı bir çehreye sahip olacak. Türkiye'nin en nitelikli havacılık lisesini burada kurmayı istiyoruz, fen ve mesleki teknik Anadolu lisesi olarak hayata geçireceğimiz bu proje şimdiden Ankara'mıza hayırlı olsun."