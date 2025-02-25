Bakan Şimşek: Reel sektör ve hanehalkı beklentilerinin hızla iyileşeceğini öngörüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı şubat ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini değerlendirdi.

Fiyatlama davranışlarında önemli olan reel sektörün enflasyon beklentisinin 12 ay sonrası için aylık 1,9 puan, geçen yılın mayıs ayına göre 14 puan iyileşerek yüzde 41,9’a gerilediğini belirten Şimşek, "Özellikle geçmiş enflasyondan daha çok etkilenen hanehalkı beklentisi ise şubatta sınırlı arttı. Piyasa beklentisi enflasyon hedefimizle uyumlu iken yüksek seyreden reel sektör ve hanehalkı beklentilerinin enflasyondaki gerilemenin devamıyla hızla iyileşeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.