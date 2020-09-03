Türkiye'deki en büyük ve en hızlı rüzgar tüneli, otomotivden havacılık sektörüne birçok alanda test hizmeti verecek.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yapılan tünel yerli imkanlarla üretildi. Tünelde 6 büyük fan bulunuyor. Bu fanlar 2 bin 400 kilovatlık enerji sağlıyor.

Türkiye 8 ülkeden biri oldu

Rüzgar tüneli 441 ton ve saatte 310 kilometre hızında rüzgar üretiyor. Aynı zamanda yer değiştirebilen test odaları sayesinde farklı sektörlere de hizmet ediyor. Bu da Türkiye'yi farklı testler yapabilen 8 ülkeden biri haline getiriyor.

Yurt dışında yaklaşık 200 milyon lira maliyeti olan tünel, yerli imkanlarla 50 milyon liraya inşaa edildi.

"Ekonomik katkı sağlayacak"

Rüzgar tünelinde farklı alanlarda test yapılabileceğini söyleyen ODTÜ Rüzgar Enerjisi Araştırmları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Oğuz Uzol, "Yerli firmalar yerli tesislerde test yapmaya başladığı zaman yurt dışına ödenen büyük miktarda ödenmemeye başlayacak. Yani döviz yurt içinde kalacak. Yurt dışındaki yabancu firmalar da buraya gelecek. O da ikinci bir artı girdi olacak." dedi.

Modern ölçüm sistemleri ile donatılan rüzgar tünelinin yıl sonuna kadar açılması planlanıyor.