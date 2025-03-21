Çok Bulutlu 4.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 21.03.2025 10:16

Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 117 bin 123 megavata ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, şubat ayı itibarıyla Türkiye'nin elektrikte toplam kurulu gücünün 117 bin 123 megavata ulaştığını açıkladı.

Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 117 bin 123 megavata ulaştı

Bakanlık tarafından X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda güncel kurulu güç verilerine yer verildi.

Söz konusu paylaşımda, "Şubat ayı itibarıyla elektrikte toplam kurulu gücümüz 117 bin 123 megavata ulaştı. Güneş ve rüzgarda toplam kurulu güç 34 bin megavata yaklaşırken yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 60'ı aştı." ifadesi kullanıldı.

İlk sırada hidroelektrik santraller yer aldı

Paylaşımda yer alan infografiğe göre, kurulu gücün kaynaklara göre dağılımında ilk sırada yüzde 27,5 ile hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,2 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 17,8 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

ETİKETLER
Elektrik Hidroelektrik Santralleri
Sıradaki Haber
TPAO, Siirt ve Şırnak'taki petrol arama ruhsat sahasını genişletecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:46
ABD Başkanı Trump'tan "Tesla saldırıları"na karışanlara 20 yıla kadar hapis cezası uyarısı
10:46
İran'da 5 büyüklüğünde deprem
10:33
PTT'den "Ramazan Bayramı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı
10:19
Tüketici güven endeksi martta arttı
10:12
Yerlikaya: Dünkü gösterilerde 16 polis yaralandı, 53 şahsa işlem yapıldı
09:48
İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınanların ifade işlemleri sürüyor
Ramazan ayının üçüncü cuma namazı için Batı Şeria'dan Kudüs'e geçişler
Ramazan ayının üçüncü cuma namazı için Batı Şeria'dan Kudüs'e geçişler
FOTO FOKUS
Londra Heathrow Havalimanı, elektrik kesintisi nedeniyle gece yarısına kadar kapatıldı
Londra Heathrow Havalimanı, elektrik kesintisi nedeniyle gece yarısına kadar kapatıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ