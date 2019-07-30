Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan haziran ayına ve ocak-haziran dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre ihracat, haziranda yüzde yüzde 14,3 azalarak 11 milyar 82 milyon dolar, ithalat yüzde 22,7 azalışla 14 milyar 259 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı azaldı

Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 42,5 azalarak 3 milyar 177 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Haziran ayında yüzde 70,1 iken, 2019 Haziran ayında yüzde 77,7'ye yükseldi.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu



Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Haziran ayında 1 milyar 74 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 685 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 640 milyon dolar ile Fransa ve 613 milyon dolar ile İtalya takip etti.

Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Haziran ayında 1 milyar 537 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 276 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 192 milyon dolar ile Almanya ve 919 milyon dolar ile ABD izledi.

Kaynak: TRT Haber