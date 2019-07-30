Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, bu yılın 3'üncü Enflasyon Raporu'nu Ankara'da düzenlenen bilgilendirme toplantısında açıkladı.

Merkez Bankası İdare Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda sunum yapan TCMB Başkanı Murat Uysal "Enflasyonun 2019 yılı sonunda yüzde 13,9 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.

2020 yılı için enflasyonun yüzde 8,2 olmasını beklediklerini ifade eden Merkez Bankası Başkanı Uysal, 2021 enflasyonunun ise yüzde 5,4 olarak öngörüldüğünü söyledi.

Uysal sözlerini şöyle sürdürdü;

Finansal istikrara katkı sunmak amacıyla elimizdeki araçları gerektiğinde etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz.

Kaynak: TRT Haber