Türkiye'nin AB tescilli ürün sayısı 28'e yükseldi

Bakan Kacır, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Manisa mesir macununun listeye dahil olmasıyla AB tarafından tescillenen coğrafi işaretli ürün sayısının 28'e yükseldiğini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"41 farklı baharatla hazırlanan, şifalı içeriği ve asırlık geleneğiyle mesir macunumuz kültürel mirasımızın en değerli tatları arasında yer alıyor. Yerel kalkınma hamlesiyle Anadolu'nun zenginliklerini dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz."

Manisa Mesir Macunu ile Avrupa Birliği'nde tescillenen coğrafi işaretlerimizin sayısı 28’e erişti.????????????????



41 farklı baharatla hazırlanan, şifalı içeriği ve asırlık geleneğiyle mesir macunumuz kültürel mirasımızın en değerli tatları arasında yer alıyor.????#YerelKalkınmaHamlesi ile… pic.twitter.com/ucMNyn9Nz4